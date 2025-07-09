Дети с нарушением зрения смогут заниматься дзюдо в Балашихе

Директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина в Балашихе Александр Бахтин поделился амбициозными планами на новый учебный год. Одним из ключевых нововведений станет открытие уникальной группы по дзюдо для детей с нарушениями зрения, что сделает спорт еще доступнее и инклюзивнее.

Школа развивает 11 направлений, среди которых хоккей, фигурное катание, бокс, самбо и универсальный бой. Однако, по словам Бахтина, останавливаться на достигнутом учреждение не собирается.

Для этого специалисты школы изучают интересы подростков и запросы семей, чтобы предлагать актуальные и востребованные виды спорта. Особое внимание уделяется спортивно-оздоровительным группам для дошкольников и младших школьников. Такие занятия помогают детям освоить основы здорового образа жизни, развить дисциплину и навыки социализации.

Важной частью стратегии школы является вовлечение жителей Балашихи в спортивную жизнь города.

«Мы создаем родительские советы, инициативные группы, организуем массовые мероприятия, турниры и открытые катания. Наша задача — превратить школу в центр спорта и общения для всех горожан», — подчеркнул Александр Бахтин.

Большое значение уделяется и развитию волонтерского движения. Школа не только готовит спортсменов, представляющих округ на соревнованиях, но и активно популяризирует спорт среди детей. Регулярные экскурсии для юных гостей знакомят их с миром профессионального спорта и вдохновляют на новые достижения.