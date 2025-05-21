Дети с инвалидностью смогут пройти программу реабилитации в Балашихе

Полустационарное отделение «Росинка» в Балашихе стало одной из ключевых площадок пилотного проекта Социального фонда России, запущенного в 2022 году для комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Инициатива охватывает несколько регионов страны, предоставляя юным участникам новые возможности для восстановления и развития.

В рамках проекта дети в возрасте от четырех до 17 лет, имеющие инвалидность, проходят в «Росинке» интенсивный 21-дневный курс реабилитации по электронным сертификатам, которые выдаются бесплатно. Программа включает индивидуально подобранные занятия с логопедами, дефектологами, психологами, педагогами и инструкторами лечебной физкультуры, учитывающие особенности каждого ребенка.

По окончании курса специалисты «Росинки» проводят итоговый консилиум, где разрабатывают рекомендации для дальнейшего восстановления, включая возможность продолжения занятий в центре.