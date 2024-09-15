Дети полицейских из Дмитрова приняли участие в конкурсе рисунков

Конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции» провели для детей сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по Дмитровскому городскому округу. В нем приняли участие ребята от шести до 14 лет.

Участники конкурса рисунков посвятили творения своим родителям — сотрудникам полиции. Они изобразили их такими, какими представляют в рабочие будни.

Полицейские вместе с председателем Общественного совета Виктором Колосовым и членами совета оценили детские рисунки. В своих работах ребята использовали разные художественные материалы: карандаши, фломастеры и гуашь.

«Конкурсная комиссия отобрала по одной лучшей работе в каждой из трех возрастных категорий: первая возрастная категория — от шести до восьми, вторая — от девяти до 11 и третья — от 12 до 14. В дальнейшем работы победителей будут направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в областном этапе конкурса», — прокомментировал один из членов жюри.

Победителями конкурса признали троих участников: восьмилетнюю Варвару Белоусову, девятилетнего Евгения Филиппова и тринадцатилетнего Ивана Колосова.

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