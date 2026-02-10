Дети из Железногорска посетили Сергиев Посад в рамках экологического марафона

Участники детского лесничества «Зеленый лес» из Железногорска Красноярского края побывали в Сергиевом Посаде в рамках Всероссийского Марафона друзей заповедных островов. В этом мероприятии принимают участие юные защитники природы со всей России.

В начале поездки ребята посетили Троице-Сергиеву Лавру — один из главных духовных и культурных центров страны. Под руководством наставников они поднялись на 88-метровую колокольню и попробовали блюда местной кухни в монастырской столовой.

После экскурсии по историческим местам юные натуралисты отправились в сувенирную лавку, где приобрели изделия местных мастеров. Однако самым запоминающимся событием стал мастер-класс по приготовлению блинов по старинным рецептам начала XX века. Юннаты с удовольствием учились готовить и затем наслаждались чаепитием с горячими блинами.

Эта поездка способствовала укреплению дружеских связей между ребятами из «Зеленого леса» и «Лесной братвы». Теперь они планируют совместные акции по охране окружающей среды и мероприятия по сохранению природы.