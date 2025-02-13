Дети из Воскресенска стали победителями Всероссийской олимпиады школьников

Результаты областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку появились в общем доступе. Среди лучших оказались ребята из Воскресенска.

Победителями этапа стали девять школьников Воскресенска, 20 вошли в призеры престижного интеллектуального соревнования.

По словам представителей муниципалитета, это лучший результат по сравнению с результатами прошлых лет по количеству победителей и общему количеству статусных мест по этому предмету.

Также ранее стало известно, на той же олимпиаде по информатике призером стал ученик 11 класса Лицея имени Стрельцова Максим Иванов. По итогам соревнований по химии статус «призера» заслужили сразу четыре ученика Москворецкой гимназии.

Отметим, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников — это серьезное испытание, которое требует от участников умения применять знания на практике, решая сложные задачи.