Дети из Ступина и Каширы отправились на море по путевкам от Минсоцразвития

Дети из Ступино и Каширы отправились отдохнуть на Черноморское побережье этим летом. Ребята поехали на море по путевкам от Министерства социального развития Московской области.

Как сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, всего за лето планируется отправить отдыхать на море 4,5 тысячи детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами.

В ведомстве пояснили, что путевки предоставляются детям, нуждающимся в особом внимании и поддержке — детям из семей с доходом, не превышающим величины прожиточного минимума: в Московской — 18296 рублей на человека и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Детский отдых в лагере — это всегда яркое и запоминающееся событие для детей. Надеюсь, что ребята проведут замечательное время в лагере Золотой колос в Туапсе и наберутся новых впечатлений и положительных эмоций» — рассказала начальник Окружного управления социального развития № 13 Ирина Носова.

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