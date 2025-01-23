Дети из соццентра в Красногорске получили подарки от музея «Архангельское»

Музей Архангельское начал сотрудничество с образовательным центром «Созвездие» в Красногорске. Дети смогут побывать на различных экскурсиях, покататься на военной технике и просто гулять в парке.
Первая встреча ребят из центра и представителей музея-усадьбы уже состоялась. На ней руководитель культурного учреждения Вадим Задорожный передал ребятам подарки.
«Мы договорились о том, что наши дети, которые обучаются в центре „Созвездие“, будут иметь возможность посещать не только музей-усадьбу „Архангельское“, но и музей Вадима Задорожного, где есть военная техника и так далее, то есть это большое было сегодня мероприятие», — отметил директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.
В «Созвездии» воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, редкими заболеваниями, а также ребят, пострадавших от боевых действий. Теперь у них появится возможность гулять в Усадебном парке, знакомиться с историей дореволюционной России, кататься на военной технике из коллекции Задорожного. Такие экскурсии станут регулярными.
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