Дети из соццентра в Красногорске получили подарки от музея «Архангельское»

Музей Архангельское начал сотрудничество с образовательным центром «Созвездие» в Красногорске. Дети смогут побывать на различных экскурсиях, покататься на военной технике и просто гулять в парке.

Первая встреча ребят из центра и представителей музея-усадьбы уже состоялась. На ней руководитель культурного учреждения Вадим Задорожный передал ребятам подарки.

«Мы договорились о том, что наши дети, которые обучаются в центре „Созвездие“, будут иметь возможность посещать не только музей-усадьбу „Архангельское“, но и музей Вадима Задорожного, где есть военная техника и так далее, то есть это большое было сегодня мероприятие», — отметил директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.