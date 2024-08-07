Дети из семейного центра в Лобне вырастили собственный урожай овощей

Воспитанники семейного центра «Лобненский» начали сбор овощей, которые они вырастили своими руками. В течение весны и лета дети ухаживали за огородом, сажая семена и заботясь о растениях.

В этом году удалось собрать богатый урожай помидоров, огурцов и перцов. Семейный центр активно участвует в образовательном проекте «Огород на подоконнике», реализуемом общественной организацией «Еда без спешки», при поддержке муниципальных депутатов. С ранней весны до поздней осени дети принимают участие в мероприятиях проекта: они получают и проращивают семена, ухаживают за рассадой в помещениях, а затем заботятся о растениях в теплице.

Эта деятельность не только приносит вкусные овощи на стол воспитанников Центра, но и помогает им развивать важные навыки для взрослой жизни, приучает к труду и ответственности за результаты своей работы.

Напомним, Центр помощи семье и детям «Лобненский» расположен на Авиационной, 6.

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