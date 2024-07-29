Дети из семейного центра посетили Музей Отечественной военной истории в Истре
Воспитанники семейного центра «Истринский» побывали в Музее Отечественной военной истории в деревне Падиково. Для них провели экскурсию и рассказали о мужестве советских солдат.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в 1941 году в деревне Падиково было остановлено наступление немецких войн на Москву.
Экскурсовод Артем Лазарев провел для ребят экскурсию. Он рассказал о битве за Ленинград и стойкости местных жителей во время блокады.
Дети ознакомились с разными видами военной техники — от танков до мотоциклов. Они увидели «Катюшу», пусковую установку БМ-13 и многое другое.
«Эта поездка стала незабываемой, и дети до самого вечера делились впечатлениями об экскурсии. Мы благодарим администрацию музея за замечательную и очень полезную для детей экскурсию», — поделились в министерстве.
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