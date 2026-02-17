Дети из села Ярополец посетили студию анимации в Волоколамске

Воспитанники социального центра «Гармония» из села Ярополец побывали в студии «Мультолет». Ребята попробовали себя в разных ролях — от художников-мультипликаторов до дикторов.

Гости под руководством наставников создали мультфильм о мальчике и девочке, которые знакомятся с историей Волоколамского края и подвигами защитников города в годы Великой Отечественной войны. Ребята раскрасили иллюстрации с местными достопримечательностями, собрали персонажей и озвучили героев.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что такие занятия помогают детям развивать творческие способности и навыки общения, помогают по-новому взглянуть на родной край и почувствовать свою причастность к его истории. «Благодарю команду „Мультолет“ за теплый прием и внимание к детям. Буду с интересом следить за развитием этого проекта», — сказала руководитель муниципалитета.

Студия «Мультолет» открылась в ноябре прошлого года и уже объединила десятки ребят. Там регулярно проходят экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых, где участникам рассказывают о процессе создания мультфильмов и проводят практические занятия.