Дети из Раменского приняли участие в межрегиональном молодежном форуме

Пресс-служба администрации городского округа Раменское
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Раменское

В Сергиево-Посадском городском округе подходит к концу Межрегиональный молодежный форум «Мы — Россия». Участниками мероприятия стали дети из Раменского.

Межрегиональный форум «Мы — Россия» организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области. В этом году мероприятие посетили 1500 детей. Ребята развивали социальные и профессиональные умения. Так, молодые люди освоили навыки ораторского искусства, информационной безопасности и организации мероприятий.

«С форума в Раменское ребята вернутся с новыми идеями и готовностью применять полученные знания на практике. Уверен, что участие в нем пойдет на пользу не только лично им, но и нашему городскому округу в целом», — сказал глава городского округа Раменское Эдуард Малышев.

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