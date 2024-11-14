Дети из Раменского приняли участие в межрегиональном молодежном форуме

Межрегиональный форум «Мы — Россия» организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области. В этом году мероприятие посетили 1500 детей. Ребята развивали социальные и профессиональные умения. Так, молодые люди освоили навыки ораторского искусства, информационной безопасности и организации мероприятий.

«С форума в Раменское ребята вернутся с новыми идеями и готовностью применять полученные знания на практике. Уверен, что участие в нем пойдет на пользу не только лично им, но и нашему городскому округу в целом», — сказал глава городского округа Раменское Эдуард Малышев.

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