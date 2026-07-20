Дети из Приморского края посетили казачий хутор в Богородском округе

По доброй традиции казаки встретили юных гостей с радушием. Программа дня получилась насыщенной и познавательной. Сначала ребятам рассказали о казачестве, познакомили с особенностями быта и показали территорию хутора. Затем инициативу взяли в свои руки воспитанники объединения «Казачье послушание»: они предложили провести для гостей мастер‑классы по дисциплинам своей программы.

Юные казачата с ответственностью и азартом представили гостям коллекцию средств индивидуальной защиты, а также образцы огнестрельного и холодного оружия. Для многих это был настоящий дебют перед аудиторией — на мероприятии собралось 30 человек, и ребята достойно справились с волнением. Один из воспитанников выступил в роли наставника по стрельбе из пневматического оружия, другие с увлечением продемонстрировали искусство метания ножей и навыки разборки‑сборки автомата.

Продолжением программы стала увлекательная экскурсия, которую провел атаман Александр Полевой. Гости побывали в музее казачьего быта, где смогли ближе познакомиться с историей и традициями казачества, а затем посетили животноводческую ферму.

В завершение встречи прозвучало предложение организовать в сентябре совместную встречу семей спасателей МЧС с детьми — чтобы укрепить дружеские связи и продолжить знакомство с казачьей культурой в неформальной обстановке.

«Будем дружить! Всегда ждем гостей к нам на казачий хутор и готовы помочь!» — сказал Александр Полевой.