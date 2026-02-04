Дети из Орехово-Зуева наполнили кормушки для птиц

В условиях аномально холодной зимы, когда температура воздуха значительно ниже климатической нормы, пернатые обитатели городского округа Орехово-Зуево столкнулись с трудностями в поиске пищи. В ответ на сложившуюся ситуацию, воспитанники детского отделения социально-реабилитационного центра «Орехово-Зуевский» проявили инициативу и заботу о птицах.

Совместно с воспитателями, дети организовали и провели благотворительную акцию по помощи птицам. Был подготовлен запас корма, представляющий собой тщательно подобранную смесь семян и зерен.

Собранный корм был распределен по специально изготовленным кормушкам, которые затем были размещены в безопасных и доступных для птиц местах. Особое внимание уделялось выбору локаций, обеспечивающих максимальную безопасность пернатых от хищников и неблагоприятных погодных условий.

«Создание самих кормушек стало отдельным важным этапом проекта. Они были изготовлены руками воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Этот процесс не только позволил ребятам проявить творческие способности и получить практические навыки, но и способствовал их социальной интеграции, давая возможность внести значимый вклад в общее дело», — сообщили организаторы.