Дети из Одинцова примут участие во всероссийском творческом конкурсе ко Дню Победы

Управление Министерства внутренних дел России объявило о старте конкурса «Дети рисуют Победу», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем могут принять участие ребята из Одинцовского округа.

Работы могут быть выполнены как в технике живописи, так и в технике графики. Помимо этого, к участию принимают рисунки, сделанные с помощью компьютерных программ или поделочных материалов: картона, пластилина, соломки, ткани, пластика.

Творческое состязание проводят в три этапа. Принять в нем участие могут дети и молодежь до 18 лет включительно. К рисунку необходимо приложить описание материалов, используемых при его выполнении, и краткую биографическую справку об авторе.

Работы принимают до 17 апреля по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Можайское шоссе, дом № 4, кабинет 318.