Дети из нуждающихся семей в Воскресенске получили школьные канцтовары

Почти 40 детей получили школьные товары к 1 сентября в Воскресенске. Там завершилась акция по сбору канцтоваров для ребят из нуждающихся семей.

В этом году в Воскресенске к первому классу подготовили 39 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организовали благотворительный сбор школьных товаров сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Дорогие дети! Вы идете в первый класс, впереди открыты все дороги. Я уверен, вы будете радовать своих родителей хорошим поведением, будете слушать учителей, а мы вас поддержим», — прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.