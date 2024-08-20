Дети из нуждающихся семей в Лосино-Петровском получили рюкзаки к школе

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Многодетные и малообеспеченные семьи в Лосино-Петровском получили поддержку к началу учебного года. Ребятам подарили рюкзаки с необходимой школьной канцелярией.

Такая акция проходит каждый год при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава и муниципальных депутатов. Участие в сборе средств на закупку всего необходимого приняли также жители и предприятия округа.

Ребятам вручили рюкзаки председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод и заместитель начальника окружного управления № 7 Министерства социального развития Московской области Жанна Пиняева.

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