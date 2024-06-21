Дети из Мытищ побывали на экскурсии в Музее узников фашистских концлагерей

Фото: Пресс - служба Мытищи

Мытищинские школьники побывали в Музее бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Мероприятие прошло в Молодежном центре «Импульс».

Волонтеры из центра представили ребятам экспонаты и фотографии, сохраненные со времен Великой Отечественной войны, а также рассказали историю создания музея.

В конце встречи юным гостям показали фильм «Будем жить», посвященный воспоминаниям малолетних узников.

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