Дети из Мытищ побывали на экскурсии в Музее узников фашистских концлагерей
Мытищинские школьники побывали в Музее бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Мероприятие прошло в Молодежном центре «Импульс».
Волонтеры из центра представили ребятам экспонаты и фотографии, сохраненные со времен Великой Отечественной войны, а также рассказали историю создания музея.
В конце встречи юным гостям показали фильм «Будем жить», посвященный воспоминаниям малолетних узников.
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