Дети из Лобни стали победителями регионального творческого конкурса

Региональный конкурс детского творчества «Басни дедушки Крылова» прошел в школе № 11 городского округа Долгопрудный. Блестяще проявили себя в состязании воспитанники дошкольного отделения школы № 7 имени Бориса Орлова из Лобни.

Конкурс «Басни дедушки Крылова» традиционно собирает юные таланты со всего Подмосковья. Произведения великого русского баснописца — это целый мир жизненных явлений и образов, поучительные истории, являющиеся необходимым звеном в процессе нравственного развития подрастающего поколения. Знакомясь с творениями Ивана Крылова, дети понимают актуальность и востребованность его басен.

Дошкольники из Лобни оказались вне конкуренции в номинациях «Конкурс рисунков» и «Конкурс чтецов». Ребята также стали бронзовыми призерами в номинации «Театральные постановки».

Успех лобненских дошкольников в региональных творческих состязаниях подтверждает качество образовательных услуг в городском округе и способствуют раннему выявлению одаренных детей и их поддержке.