Дети из Лобни приняли участие в акции «Письмо солдату»

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня

Лобня присоединилась к акции «Письмо солдату». Мероприятие прошло во всех детских пришкольных лагерях.

Воспитанники детских пришкольных лагерей написали письмо солдату. Они поддержали бойцов специальной военной операции, поблагодарили за службу, пожелали здоровья и возвращения домой.
«Это мероприятие дает возможность каждому выразить свою благодарность военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий или проходящим службу вдали от своих родных», — отметили организаторы акции.

Напомним, патриотическому воспитанию в Лобне уделяют большое внимание. В школах регулярно проходят акция «Письмо солдату» и уроки мужества.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Собирают лохов». Можно ли будет заработать в кликере Hamster Combat

«Умерли в один день». Что известно о святых Петре и Февронии

Девальвация Макрона. Что ждет Францию после парламентских выборов

Маня, нож и поискунчик. Россия столкнулась со скрытой наркоэпидемией

Чума ремейков. Об импотентах и паразитах российского кино

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте