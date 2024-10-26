Дети из ЛНР приняли участие в художественном мастер-классе в Истре

16 ребят из Луганской Народной Республики приехали в Истру в музей «Новый Иерусалим» для участия в творческом мастер-классе. Его провели в рамках проекта «Синергия добра». Он существует более двух лет и помогает ребятам раскрыть свои таланты. «Синергия добра» не только устраивает для детей мероприятия в Москве и Подмосковье. Активисты проекта регулярно оказывают помощь Донбассу.

За каждым ребенком был закреплен свой художник. Он объяснял, как найти свое направление, как лучше нарисовать тот или иной элемент. Эскиз для будущего рисунка ребята выбирали сами. Картины доставят домой детям. После мастер-класса для ребят провели концерт. Эта встреча стала финальной в 2024 году. «Синергия добра» вновь соберет участников в новом сезоне — весной.

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