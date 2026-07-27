Дети из лагеря труда и отдыха посетили пожарную часть в Серпухове

27 июля для воспитанников лагеря Центра по профориентации и трудоустройству молодежи провели экскурсию в 29-й отряд Федеральной противопожарной службы. Им рассказали о работе пожарных и напомнили правила безопасности.

Специалисты показали детям пожарную технику и оборудование, рассказали о работе спасателей и о том, как действовать в случае возгорания. Особое внимание уделили профилактике: за этот год в Московской области на пожарах погибли 19 детей, еще 21 ребенок травмирован.

В Серпухове — два погибших и два пострадавших. Основные причины — нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Каждый ребенок должен понимать, что любая неосторожность может стоить жизни.

Подобные экскурсии проходят почти каждую неделю. Специалисты объясняют детям, как действовать в опасной ситуации, учат не паниковать и правильно вызывать помощь. Особое внимание уделяют летним лагерям: за сезон отрабатывают несколько смен, рассказывают о пожарной безопасности в игровой и доступной форме.