Дети из Курской области начали учебный год в школах Лосино-Петровского

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Школьники, прибывшие из Курской области, приступили к учебе в школах Лосино-Петровского. В День знаний торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях округа. С началом учебного года ребят поздравил глава муниципалитета.

На торжественных линейках в Лосино-Петровском первоклассники прочитали стихотворения и исполнили творческие номера. С праздником учеников школ в поселках Биокомбината и Свердловском поздравил глава городского округа Сергей Джеглав.

«Школы открыли свои двери детям из Курской области. Вместе мы сможем преодолеть все трудности и каждый ребенок найдет здесь настоящих друзей, добрых товарищей и надежных наставников», — сказал Сергей Джеглав.

Он также пожелал педагогам и школьникам здоровья, благополучия и достижения новых вершин. А после торжественных мероприятий школьники получили в подарок мороженое от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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