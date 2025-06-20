Дети из Красногорска примут участие в областной «Школьной лиге»

В Московской области началась ежегодная «Школьная лига». В ее рамках ученики из 13 округов будут соревноваться в разных видах спорта.

К примеру, школьники проявят себя в футболе, волейболе, баскетболе и шахматах. Уже в новом учебном году в проекте смогут участвовать ребята из всех 56 муниципальных образований Подмосковья.

«Амбициозная задача, потому что объем — 13 городских округов. Где-то могут быть порядка 30 школ, например, и охват детей тоже растет. Но это очень важное дело, это возможность вовлечь детей в спорт, отвлечь от любого другого ненужного нам, как родителям, времяпрепровождения. Это очень уровневые мероприятия, это профессиональное судейство, это профессиональная организация», — отметила депутат Московской областной думы Линара Самединова.

По словам народной избранницы, правительство Московской области прорабатывает госпрограммы, которые помогут улучшить спортотрасль в регионе. Программа поддержки уже реализована на 97%. Завершить ее планируют к 2026 году.