Дети из клуба моряков в Дмитрове поучаствуют во всероссийских соревнованиях

Каждый день ребята из «Клуба юных моряков имени Максима Сафронова» в Дмитрове готовятся к всероссийским соревнованиям по многоборью. Участниками турнира станут воспитанники клубов юных моряков и представители средних общеобразовательных учреждений.

Более 20 команд из Москвы, Московской, Вологодской, Костромской, Ярославской областей и Донецкой народной республики поборются за звание лучших. Ребята будут соревноваться в дисциплинах: гребные гонки на ялах, метание легостей и вязание морских узлов.

Соревнования проведут в акватории Химкинского водохранилища на базе Центра молодежного творчества «Гермес».

«В этот раз на очередном контрольном занятии по морской практике мы отрабатывали знания о навигационных правилах и основах безопасности на воде. Также в конце занятий мы обсудили успехи и ошибки, а также подготовили план дальнейших тренировок», — поделился воспитанник «Клуба юных моряков имени Максима Сафонова».

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