Дети из Истры создали прототип исследовательской станции в Арктике

Дошкольники из Технолицея Долгих в Истре создали из умного конструктора прототип исследовательской станции в Арктике. Проект подготовили специально для олимпиады «Роботы, вперед!», тема которой в этом году — «Северный морской путь».

Сережа Корковидов и Сережа Петелин решили создать роботов, которые могли бы помогать людям в Арктике — в рыболовстве, навигации и исследованиях. Дети занимаются робототехникой недавно, но уже умеют делать роботов из конструктора разной сложности. Они также работают на макете станции операторами, включая с помощью планшетов различные приборы.

Самым сложным устройством стал ветрогенератор. С его помощью дошкольники снимали метеорологические данные — определяли направление ветра. Эти сведения могут в будущем помочь с навигацией группе исследователей, которая будет находиться в Арктике. Сережа Петелин вместе с воспитательницей собирали этот прибор, но подключал к станции и программировал его ученик самостоятельно.

Среди 350 ребят со всего Подмосковья дошкольники из Истры заняли третье место. Благодаря этому ребята поедут в Мурманск и поучаствуют в олимпиаде уже на всероссийском уровне.