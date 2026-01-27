Дети из Химок выступили на международном благотворительном фестивале

Воспитанники военно-патриотического отделения «Сова» и волонтеры из Химок приняли участие в шестом международном благотворительном фестивале «Твои таланты так нужны планете». Проект объединил детей через творчество и искусство, показывая, что они могут стирать любые границы.

Фестиваль собрал детей с инвалидностью, воспитанников детских домов и социальных учреждений из России, Донбасса и Белоруссии, а также известных артистов театра и кино. Для юных химчан участие стало ценным опытом волонтерства и поддержки сверстников, а также возможностью проявить себя на большой сцене. Вместе с ними выступали Гоша Куценко, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Анатолий Руденко, Лукерья Ильяшенко, Елена Борщева, Дмитрий Хрусталев и детские коллективы из социальных театров.

Основатель фестиваля актриса Евгения Короткевич отметила, что сила мероприятия заключается в синергии: когда известный артист берет за руку ребенка, только что пережившего трудности, и они выходят вместе под свет софитов, происходит настоящее чудо. Она добавила, что фестиваль дарит детям не просто праздник, а точку опоры и мощный импульс для дальнейшей жизни.

Мероприятие прошло при поддержке Патриаршей гуманитарной миссии, уполномоченного при президенте России по правам ребенка, органов власти и общественных организаций России и Белоруссии.