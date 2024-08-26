Дети из Химок примут участие в конкурсе рисунков на тему ЖКХ

Школьники из Химок смогут поучаствовать в ежегодном конкурсе Подмосковья «ЖКХ глазами детей». Соревноваться за главный приз будут учащиеся всех возрастов.

Авторский рисунок можно представить на одну из предложенных тем: «Чистая вода в каждый дом», «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Цивилизация жилищно-коммунального хозяйства».

Начать подавать рисунки на конкурс можно с 9 сентября. Победителей объявят 14 ноября.

Отправить заявку на участие, творческую работу и скан свидетельства о рождении конкурсанта необходимо по адресу: город Балашиха, улица Советская, дом 42.

Более подробно узнать об условиях проведения конкурса можно на сайтах mgkh.mosreg.ru и ukk50.ru. Все вопросы о правилах проведения, условиях участия и сроках можно задать, позвонив по телефону: +7 (495) 529-74-77. Разъяснения даст ответственный сотрудник жилищно-коммунального хозяйства Московской области Ольга Перова.

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