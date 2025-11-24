Дети из Фрязина сдали нормы ГТО

Юные жители округа прошли испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Десятки детей в возрасте шести-семи лет, представляющие 12 детских дошкольных учреждений округа, собрались в Доме физкультуры спортивного комплекса «Олимп».

Юные участники приступили к выполнению нормативов I ступени комплекса ГТО, специально адаптированных для их возраста. Программа испытаний была направлена на всестороннюю оценку базовых физических качеств. Начали юные спортсмены с демонстрации силы, выполняя бросок набивного мяча весом в один килограмм из-за головы. Затем последовал тест на гибкость — наклоны вперед. Особый акцент был сделан на выносливости и скорости: дети пробегали как длинную дистанцию продолжительностью шесть минут, так и короткие забеги на время. Не обошлось и без челночного бега — три отрезка по 10 метров, оценивающего ловкость и быстроту реакции.

«Эти упражнения позволили комплексно оценить ключевые физические качества дошкольников: силу, гибкость, выносливость, скорость и координацию. Большинство участников продемонстрировали отличные результаты, успешно справившись со всеми нормативами I ступени комплекса ГТО», — сообщили организаторы.

По итогам отборочных испытаний в округе будут сформированы сборные команды детских садов, которые получат возможность сразиться в главных городских соревнованиях. Там будут определены победители и вручены награды.