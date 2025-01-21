Дети из Домодедова стали призерами областных военно-патриотических сборов

Домодедовские юнармейцы завоевали призовые места на открытых региональных военно-патриотических сборах «Не числом, а умением». Мероприятие прошло на базе Дома Юнармии в школе имени Зернова в отделении Быково в Подольске.

В сборах приняли участие более 60 команд из Московской, Тульской и Калужской областей. Ребята соревновались в различных состязаниях, включая сборку и разборку автомата, снаряжение магазина, знание воинских званий, преодоление полосы препятствий.

В результате второе место в биатлоне заняла сборная Дома Юнармии, в «Зарнице» — команда «Патриоты Ильинки», а в сборе-разборке автомата Калашникова третье место завоевали ребята «На страже небес» из Домодедовской школы № 1 имени Героя Российской Федерации, космонавта Скворцова.

«Поздравляем наших юных защитников Родины с достойными результатами! Мы гордимся их успехами», — сказали в администрации городского округа Домодедово.