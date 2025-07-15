Дети из Балашихи стали лауреатами международного музыкального конкурса

Воспитанники Детской школы искусств № 5 Балашихи Кирилл Фаренюк и Вера Грибова блестяще выступили на международном конкурсе исполнительских искусств Grand art express — China East Summer Symphony, который состоялся в Шанхае. Юные таланты завоевали призовые места, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

Выступая в ансамбле, Кирилл и Вера заняли третье место в номинации «Инструментальное исполнительство». Кроме того, Кирилл Фаренюк получил звание лауреата третьей степени в индивидуальной категории среди участников 17–20 лет.

Под руководством педагога Ирины Гончаренко, которая сопровождает ребят на протяжении их девятилетнего музыкального пути, юные артисты уверенно раскрывают свой потенциал.

«Эта победа очень значима для меня. Видеть плоды своего труда и их пользу для детей невероятно вдохновляет. Такие успехи придают ребятам уверенности, а родителям — гордости за своих детей», — отметила Ирина Гончаренко.

Кирилл и Вера, воодушевленные успехом, вместе со своим наставником уже строят планы на участие в новых музыкальных конкурсах.

Международный конкурс Grand art express — China East Summer Symphony объединяет талантливых исполнителей со всего мира, способствуя укреплению культурных связей и обмену творческим опытом между странами. Успех балашихинских музыкантов — яркий пример того, как труд и талант открывают двери на мировую сцену.