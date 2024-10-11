Дети из Балашихи приняли участие в благотворительной акции «Добрые крышечки»

Проект «Добрые крышечки» приучает к раздельному сбору мусора, вовлекает малышей в экологическое движение и благотворительность, а также помогает детям-инвалидам из приемных семей.

«В знак благодарности я вручила воспитателю Татьяне Поляковой благодарственное письмо от благотворительного фонда „Волонтеры в помощь детям-сиротам“ и общественного движения „Добрые крышечки“. Этот документ символизирует признание их участия в проекте», — сказала исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Проект стартовал в Балашихе в декабре 2016 года. Его организовало общественное движение совместно с благотворительным фондом. Один из первых пунктов приема крышечек появился на входе в торговый центр «Восточный ветер» в микрорайоне 1 Мая. Их собирают там и сейчас.

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