Дети из Балашихи приняли участие в благотворительной акции «Добрые крышечки»
Дошкольное отделение № 13 школы № 1 в Балашихе открыло сбор пластиковых крышечек в рамках благотворительной акции. Мероприятие организовала воспитатель Татьяна Полякова, педагогу вручили благодарственное письмо.
Проект «Добрые крышечки» приучает к раздельному сбору мусора, вовлекает малышей в экологическое движение и благотворительность, а также помогает детям-инвалидам из приемных семей.
«В знак благодарности я вручила воспитателю Татьяне Поляковой благодарственное письмо от благотворительного фонда „Волонтеры в помощь детям-сиротам“ и общественного движения „Добрые крышечки“. Этот документ символизирует признание их участия в проекте», — сказала исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина.
Проект стартовал в Балашихе в декабре 2016 года. Его организовало общественное движение совместно с благотворительным фондом. Один из первых пунктов приема крышечек появился на входе в торговый центр «Восточный ветер» в микрорайоне 1 Мая. Их собирают там и сейчас.
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