Дети из Балашихи посетили экскурсию по ледовому дворцу

Ледовый дворец «Арена Балашиха» радушно принял детей из оздоровительного лагеря «Мечта». Экскурсия по спортивному комплексу вдохновила ребят, познакомив их с миром хоккея, фигурного катания и другими видами спорта.

Гостям рассказали о спортивной школе олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина, где развивают 11 видов спорта, включая хоккей, фигурное катание, самбо, бокс и универсальный бой. Дети увидели тренировочные залы, раздевалки и, конечно, главную гордость комплекса — ледовую арену, где проходят тренировки профессиональных спортсменов.

Экскурсия стала для многих ребят первым знакомством с такими видами спорта, как фигурное катание и хоккей. Они с восторгом задавали вопросы и с интересом изучали место, где рождаются спортивные звезды. По словам организаторов, такие мероприятия не только знакомят детей с миром спорта, но и мотивируют их к активному образу жизни.

Посещение «Арены Балашиха» подарило ребятам не только новые знания о спортивных традициях городского округа, но и заряд вдохновения для собственных достижений. Подобные экскурсии укрепляют связь молодого поколения с родным городом и его спортивным наследием.