Дети еще из 4 семей получили подарки к 1 сентября в Красногорске

Акция «Собери ребенка в школу» продолжается в Красногорске. Накануне специальные наборы вручили детям из многодетных семей и семей участников спецоперации.

Мероприятие прошло в общественной приемной партии «Единая Россия» в Красногорске. Школьные наборы со всеми необходимыми принадлежностями вручили депутаты.

«1 сентября — это повод дарить эмоции и впечатления. Есть очень добрая партийная акция „Собери ребенка в школу“. И сегодня мы пригласили к нам в местное отделение партии четыре семьи для того, чтобы вручить им школьные принадлежности», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов.

Отметим, что акцию проводят в округе каждый год. Народные избранники всех уровней и активные жители покупают школьные принадлежности и вручают подарки многодетным семьям.