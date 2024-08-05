Дети бойцов СВО из Лобни получили льготные билеты на цирковое шоу

Льготные билеты на цирковое представление получили дети военнослужащих СВО из городского округа Лобня. Ребята посмотрели выступление Новосибирского цирка, гастролирующего по Подмосковью.

Для членов семей бойцов специальной военной операции из Лобни регулярно организуют развлекательные мероприятия. Посещать музеи, театры и цирк дети могут бесплатно. В этот раз ребят пригласили на выступление Новосибирского цирка, в эти дни он гастролирует в Подмосковье. Также бесплатные билеты на представление получили дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Представление получилось ярким и интересным, вызвав много эмоций. Всем понравилось — как взрослым, так и детям», — отметила в своем телеграм-канале глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Помочь военнослужащим и их родственникам могут все желающие. Муниципальный центр помощи бойцам СВО находится по адресу: улица Мирная, дом 13, корпус 2.

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