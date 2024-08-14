Дети бойцов СВО из Дмитрова посетили центр передержки диких животных

По инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного для родственников бойцов специальной военной операции организуются различные мероприятия. Одним из них стала познавательная поездка в центр передержки диких животных.

Благодаря личной просьбе главы округа Ильи Поночевного для детей сделали исключение и специалисты центра провели для них увлекательную экскурсию.

В центре содержится более 500 видов животных, включая представителей экзотической фауны из других климатических зон. Многие обитатели, прошедшие реабилитацию, возвращаются в естественную среду обитания или передаются в специализированные организации, такие как зоопарки.

Во время экскурсии дети узнали много интересного о повадках и среде обитания диких животных. Они смогли не только наблюдать за животными, но и угостить оленя морковкой, покормить яблоком носуху и обезьян. Некоторые ребята даже смогли пообщаться с козами, верблюдами и осликами, что сделало встречу незабываемой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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