Дети бойцов СВО из Дмитрова посетили центр передержки диких животных

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

По инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного для родственников бойцов специальной военной операции организуются различные мероприятия. Одним из них стала познавательная поездка в центр передержки диких животных.

Благодаря личной просьбе главы округа Ильи Поночевного для детей сделали исключение и специалисты центра провели для них увлекательную экскурсию.

В центре содержится более 500 видов животных, включая представителей экзотической фауны из других климатических зон. Многие обитатели, прошедшие реабилитацию, возвращаются в естественную среду обитания или передаются в специализированные организации, такие как зоопарки.

Во время экскурсии дети узнали много интересного о повадках и среде обитания диких животных. Они смогли не только наблюдать за животными, но и угостить оленя морковкой, покормить яблоком носуху и обезьян. Некоторые ребята даже смогли пообщаться с козами, верблюдами и осликами, что сделало встречу незабываемой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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