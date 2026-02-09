Дети Балашихи получили помощь выездной бригады НИКИ детства

В поликлинике № 17 Балашихинской больницы прошел прием выездной бригады проекта НИКИ детства. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства Московской области провели консультации и обследования для маленьких пациентов, предоставив высококвалифицированную медицинскую помощь прямо на месте.

В состав выездной бригады вошли опытные специалисты: эндокринолог, невролог, нефролог, аллерголог-иммунолог и пульмонолог. Это разнообразие специалистов позволило охватить широкий спектр заболеваний и проблем со здоровьем, с которыми могут столкнуться дети. В дополнение к консультациям проводились и диагностические исследования, включая УЗИ, ЭКГ и проверку функции внешнего дыхания. Это дало возможность родителям получить полное представление о состоянии здоровья своих детей в одном месте.

«Мобильный комплекс помогает нам снизить нагрузку на поликлиники и охватить медицинскими осмотрами всех наших пациентов. Следующий заезд специалистов запланирован на март», — отметила заведующая поликлиникой № 17 Шефиха Оруджева.

Благодаря таким выездным приемам дети имеют возможность получать квалифицированную помощь без необходимости длительных поездок в специализированные учреждения. Состав выездной бригады может меняться в зависимости от потребностей пациентов и актуальных запросов. Родители могут получить актуальную информацию о предстоящих приемах и составе специалистов у своего участкового педиатра.