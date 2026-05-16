Детеныши зубра родились в Приокско-Террасном заповеднике Серпухова

В начале мая в питомнике на свет появились двое малышей. 15 мая стало известно, как назвали новорожденных: бычка — Мувильд, а самочку — Муледа.

Клички придумывали жители и гости Серпухова. Главное условие — имена не должны повторяться, а также все зубры, рожденные в Центральном зубровом питомнике, получают клички, начинающиеся на слог «Му». Затем их вносят в международную племенную книгу с заводским номером.

Приокско-Террасный заповедник — гордость муниципалитета и всего Подмосковья. С 1979 года он входит во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В этом году заповеднику исполняется 81 год.

Центральный зубровый питомник основали в 1948 году. Сегодня в нем содержится 44 зубра. Россия занимает первое место в мире по их численности — 3073 особи, из которых 1500 живут на свободе. Сейчас при поддержке президентского фонда природы здесь реализуют проект «Создание туристско-информационного кластера „В гости к зубру“». Там рассказывают о том, как ученые вернули животное в дикую природу.