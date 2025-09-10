Детеныш краснокнижной птицы родился в Волоколамском округе

В Центре воспроизводства редких видов животных филиала Московского зоопарка, который расположен в Волоколамском округе, родился детеныш дрофы. Это одна из наиболее редких птиц.

Дрофы практически никогда не размножаются в условиях зоопарка, поэтому появление каждого нового птенца — важный шаг в деле сохранения вида.

Детеныш родился здоровым и крепким, хотя его вес составил всего 60 граммов.

Птенец активно растет и требует постоянного ухода. Опытные специалисты центра кормят его каждый час, чтобы обеспечить полноценное развитие, и несколько раз в день выводят на прогулку для укрепления мышц, разработки лапок, а также получения необходимой дозы ультрафиолета.

С рождения у дрофенка на клюве заметно белое пятно, которое называют яйцевым зубом. При вылуплении детеныш разбивает им скорлупу, однако впоследствии он исчезает.

Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что дрофа занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы и национальные красные книги разных стран. Ключевыми угрозами для вида стали утрата естественных мест обитания и охота.

Программы разведения этих птиц в специализированных центрах и зоопарках играют большую роль в сохранении популяции.