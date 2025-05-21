Детей в Одинцове в игровой форме познакомят с разными профессиями

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Четвертый год подряд мероприятие «Город профессий» знакомит детей с миром карьеры через увлекательные мастер-классы, игры, конкурсы и презентации. На этот раз фестиваль пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Юные посетители смогут почувствовать себя пожарными, стоматологами, программистами, музыкантами, агрономами, артистами, столярами, врачами, палеонтологами, учителями, парикмахерами, тренерами, инженерами-робототехниками, художниками и многими другими специалистами. Также в парке пройдет насыщенная игровая программа для детей всех возрастов.

Мероприятие «Город профессий» подарит детям и родителям незабываемые впечатления, вдохновляя на новые мечты и открытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.