Детей с ОВЗ в Домодедове обучат фигурному катанию

Воспитанники школы «Пегас» в Домодедове обучают детей с особенностями здоровья фигурному катанию. Набор в группу продолжается, посещать тренировки могут ребята с трех лет, коньки и опоры им предоставляют бесплатно.

Социальный проект реализовали руководители школы фигурного катания «Пегас» Ксения Грязнова и Алина Кальная при поддержке администрации городского округа Домодедово.

По словам воспитанницы школы Маргариты Эльтаровой, юные фигуристы обучают детей с особенностями здоровья навыкам правильно падать и вставать, а также умению держать баланс.

«Далее перейдем к простым элементам. С детьми интересно беседовать, они очень отзывчивые и всегда с нетерпением ждут тренировок», — поделилась Маргарита.

Еще одна ученица школы фигурного катания «Пегас» Александра Кощеева также помогает тренеру обучать малышей фигурному катанию. По словам девушки, подобного опыта до этого у нее не было.

«Когда тренеры попросили помочь я откликнулась с радостью одна из первых. Моя помощь заключается в поддержке на льду. У нас есть ритуал перед и после тренировки — мы обнимаемся. Тактильный контакт важен, так мы приветствуем друг друга и прощаемся. Я чувствую отдачу и доверие», — рассказала она.

Александра Кощеева получила травму, из-за которой целый год не могла тренироваться. Сейчас юная фигуристка вернулась на лед и уже блестяще выступила на командных соревнованиях всероссийского фестиваля «Сияние льда» в Подольске, где они завоевали Гран-при.