Детей из Жуковского пригласили на занятия по мечевому бою

В спортивном клубе «Неясыть» объявлен набор на занятия по мечевому бою на новый 2025-2026 учебный год. Организация, работающая с 2017 года, предлагает возможность окунуться в мир исторических единоборств, сочетая традиционные знания с современными методиками обучения.

Руководитель клуба Николай Ципилев рассказывает о том, что «Неясыть» специализируется на обучении современным видам единоборств с историческим уклоном. Здесь участники не просто учатся владеть оружием, но и изучают тактику, стратегию и технику, которыми пользовались средневековые мастера боевых искусств.

Занятия проводятся в двух возрастных группах: младшей, шесть –11 лет, и старшей, 12–18 лет. Для подростков от 14 лет и взрослых клуб предлагает специализированные тренировки по европейским историческим боевым искусствам.

Также клуб предлагает своим воспитанникам несколько направлений обучения, каждое из которых основано на изучении исторических источников: строевая подготовка в тактике испанских терций, техника боя мечом с баклером и фехтование тесаком. Направления позволяют участникам не только развить физическую подготовку, улучшить координацию и реакцию, но и получить знания об истории боевых искусств, культуре и традициях различных эпох.

Члены клуба регулярно принимают участие в городских, областных и всероссийских турнирах по историческому фехтованию.