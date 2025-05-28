Детей из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс рисунков на тему экологии

Детей из Подмосковья пригласили на всероссийский экологический конкурс рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов». Участники нарисуют сказочных героев, которые помогают сохранять чистоту.

Конкурс пройдет в рамках всероссийских программ «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и акции «Россия — территория Эколят», рассказали в региональном Минэкологии. Как отметил глава министерства Виталий Мосин, такие проекты прививают детям интерес к проблемам окружающей среды.

«Мы давно дружим и сотрудничаем с движением эколят. Экологическое воспитание и просвещение можно и нужно начинать в самом раннем возрасте, и в этом плане организаторы движения проводят огромную и эффективную работу», — сказал он.

В конкурсе могут принять участие воспитанники детских садов, а также ученики младших классов школ. Акция направлена на то, чтобы рассказать ребятам о правильном обращении с отходами и способах сберечь природу.

Узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке.