26 мая 2025 14:10 Детей из Подмосковья пригласили на онлайн-олимпиаду о правилах безопасности Фото: МЧС России
Ребята из Подмосковья могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасность начинается с тебя».
Это первый совместный проект МЧС России и образовательной платформы «Учи.ру».
Цель олимпиады — помочь детям и подросткам узнать, как вести себя в опасных ситуациях, на улице, в городе или на природе. Школьникам предстоит ответить на 15 вопросов по теме безопасности. Для дошкольников подготовили специальные задания с озвучкой.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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