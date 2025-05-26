Детей из Подмосковья пригласили на онлайн-олимпиаду о правилах безопасности

Ребята из Подмосковья могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасность начинается с тебя». Это первый совместный проект МЧС России и образовательной платформы «Учи.ру» .

Цель олимпиады — помочь детям и подросткам узнать, как вести себя в опасных ситуациях, на улице, в городе или на природе. Школьникам предстоит ответить на 15 вопросов по теме безопасности. Для дошкольников подготовили специальные задания с озвучкой.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии профильного образования в Подмосковье. С 1 сентября в школах региона откроют математические классы, где ребята будут углубленно изучать точную науку.