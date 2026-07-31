Детей и подростков Подмосковья пригласили на конкурс «Юная краса ЖКХ»

Продолжается прием заявок на второй всероссийский конкурс «Юная КРАСА ЖКХ». Он объединяет талантливых детей и подростков, интересующихся сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Проект направлен на популяризацию отрасли и поддержку будущих специалистов.

Принять участие могут все желающие в возрасте от семи до 17 лет. Конкурс проводят по нескольким направлениям, среди которых цифровизация ЖКХ, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство, энергоэффективность зданий и современные технологии водоочистки.

Подать заявку и конкурсные материалы можно до 30 сентября по электронной почте yunayakrasazhkh@mail.ru или через официальный сайт конкурса.

Жители Подмосковья также могут принять участие в отборе.