Детей Черноголовки пригласили на прослушивание

Культурная жизнь Черноголовки готовится к знаковому событию: творческая лаборатория города открывает прием заявок на десятый, юбилейный сезон популярного конкурса детских талантов «Юный голос ЧГ». За годы своего существования проект превратился из локальной инициативы в главную стартовую площадку для юных артистов.

Первый отборочный тур состоится уже 19 января. Местом встречи талантов станет современное арт-пространство «Восход», которое на один вечер превратится в зону творческих экспериментов. Начало мероприятия запланировано на 18:15. Организаторы приглашают к участию активных и творческих детей в возрасте от семи до 18 лет. Заявить о себе можно как в индивидуальном зачете, так и в составе творческих объединений.

В юбилейном сезоне «Юный голос ЧГ» не ограничивает участников только вокалом. Конкурсная программа охватывает широкий спектр жанров: вокал, хореографию, художественное слово, изобразительное искусство и другие творческие форматы.