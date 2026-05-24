Десятый полумарафон «ЗаБег.РФ» объединил бегунов из 38 стран

На минувших выходных в Раменском прошел десятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Участниками стали более тысячи любителей бега, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Забег стартовал синхронно в 9:00 по московскому времени во всех часовых поясах страны. Любители бега могли выбрать дистанции 1 км, 5 км, 10 км или классический полумарафон 21,1 км.

Всего к забегу присоединились более 200 тысяч бегунов из 124 городов России и свыше 45 тысяч участников из 38 стран мира в рамках международного проекта One Run.

Руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу отметила в эфире Матч ТВ: «Для нас невероятно большой успех — собрать бегунов из 38 стран на полумарафоне «Забег.РФ/One Run». В прошлом году принимало участие 25 стран. Такой большой прирост значит, что, с одной стороны, бег не имеет границ и находится вне политики; с другой стороны, показывает, что это объединяющее событие, которое заражает все больше территорий».

В Раменском для участников были подготовлены отличные трассы, электронный хронометраж и медали финишера. В рамках мероприятия также разыгрывался титул «Беговой столицы России».

«ЗаБег.РФ» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».