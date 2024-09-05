Просветительские выставки пройдут ко Дню города в Химках

Десятки просветительских выставок подготовили в Химках ко Дню города. Жители городского округа познакомятся с экспозициями, посвященными искусственному интеллекту, узнают об истории Химок и открытиях предприятий космической промышленности.

Выставки проходят в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого. Одной из центральных стала экспозиция «Химки. Глазами искусственного интеллекта». Она рассказывает о том, как выглядят Химки в представлении нейросетей.

Еще для посещения открыта выставка «Взгляд истории в искусстве». Гости увидят пейзажи Химок и России. Картины написаны маслом и гуашью. На выставке представлены 20 работ членов художественной мастерской при Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский».

Выставка картин местных живописцев «Типичные Химки. Семейные истории» включает в себя 46 работ семейной тематики. Художники показали яркие жизненные моменты и быт русских семей.

Другой зал занимает экспозиция химкинских предприятий космической промышленности. На базе выставочного комплекса открыли выставку инноваций и достижений оборонных комплексов — макеты разработок машинно-конструкторского бюро «Факел», а также научно-производственных объединений «Энергомаш» и Лавочкина.

Выставки открыты до 22 сентября. Вход свободный со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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