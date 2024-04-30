Десятки праздничных мероприятий пройдут в Химках 1 Мая | 360°

30 апреля 2024, 18:00
Десятки праздничных мероприятий пройдут в Химках 1 Мая
На 1 Мая в городском округе Химки запланировано проведение десятков праздничных мероприятий для жителей всех возрастов. Они пройдут в парках Толстого, «Экоберег» и других популярных местах города.
В парке Толстого запланирована концертная программа с участием артистов и творческих коллективов округа, а также театрализованные постановки под названием «Первомайский разогрев». Гостей также ждет арт-программа и выставка «Страна и люди» в музейно-выставочном комплексе «Артишок», а также выставка-ярмарка продукции ручной работы.
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В парке «Экоберег» планируется проведение благотворительной акции в поддержку собак из приютов, мастер-класс по изготовлению цветочных композиций и спортивные соревнования для любителей активного отдыха.
В доме культуры «Лунево» состоится фестиваль рисунка на асфальте под названием «Мир, Труд, Май», а также мастер-класс по плетению маскировочных сетей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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