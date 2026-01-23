Десятки крыш многоквартирных домов очистили от снега в Истре

Только за один день коммунальные службы очищают 30-40 кровель. Отметим, что о проводимых работах специалисты сообщают заранее, чтобы жители были внимательнее и не парковались вблизи крыш и подъездов.

Работы ведутся в усиленном режиме с самого начала морозов, ведь наледь и скопление снега могут быть чрезвычайно опасны для прохожих и жильцов дома. Где-то специалисты справляются сами с помощью вышки и лопат, а в особо труднодоступных местах прибегают к помощи промышленных альпинистов.

Во время новогодних праздников были очень сильные снегопады. Коммунальщикам пришлось перейти на усиленный режим работы. Только в МБУ «ЖКУ г. о. Истра» было задействовано 11 бригад. За первые две недели января они очистили от снега 143 крыши многоквартирных домов.

У управляющей компании «Истринская теплосеть» с 31 декабря по 11 января работали четыре бригады, в эти даты они привели в порядок 37 крыш, а всего с начале января — 73.