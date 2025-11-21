Десятиклассник из Ногинска создал тренажер для восстановления подвижности кисти

Тренажер работает по принципу зеркальной терапии. Компьютер считывает движения здоровой руки, после чего они дублируются на парализованной кисти. Это помогает сформировать обратную связь и заставить мозг воспринимать движение как успешное, выстраивая новые нейронные связи.

«Когда у брата моего наставника появилась проблема — паралич одной из рук — я решил, что будет интересно сделать тренажер для реабилитации, который благодаря компьютерному зрению сможет повторять движения здоровой руки и выполнять их на парализованной. Несмотря на то, что проект уже создан и успешно функционирует, работа над ним не останавливается, мы постоянно дорабатываем и вносим правки. В будущем планирую получить патент на свое изобретение», — рассказал Александр Кокорев.

Школьник работал под руководством педагога дополнительного образования по направлению «Робототехника» Александра Галочкина. Детали изготовили на 3D-принтере, а сгибающие пальцы дуги сделаны по принципу золотого сечения.

«При работе с такими замотивированными ребятами очень существенна роль наставника — здесь важно показать ребенку, что его знания предмета могут быть применены на практике, что он может что-то изобретать и создавать», — поделился Александр Галочкин.

Тренажер тестировали и дорабатывали совместно с врачами реабилитационного центра — филиала Главного клинического госпиталя МВД.

После окончания школы Александр планирует поступать в МФТИ или ВШЭ, а затем мечтает создать свою компанию по производству биотехники.